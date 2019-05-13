السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص بانفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة كويتا الباكستانية



إسلام آباد 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

قتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح قائد شرطة مدينة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد بالقرب من سيارة دورية للشرطة كانت مأمورة بحماية أحد المساجد أثناء أداء صلاة التراويح.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وجاء هذا الانفجار بعد يومين من اقتحام ثلاثة مسلحين فندقًا في مدينة جوادر بإقليم بلوشستان أدى إلى مقتل ستة أشخاص معظمهم من رجال الأمن.

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22:06ت م

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