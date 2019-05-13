السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يبحث التعاون المشترك مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية

الدمام 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

التقى المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم عدداً من أعضاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية بحضور المدير العام للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري وعدد من منسوبي خدمات المياه.

وأكد المطيري خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية والهيئة بما يخدم أبناء هذا الوطن.

ثم قدّم مستشار الهيئة إيفان جلادستون شرحاً مفصلاً عن المبادرات المقترحة من الهيئة لتطوير المنطقة الشرقية بشكل عام مع التركيز على تلك المبادرات المشتركة ما بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة كالمبادرات التي تهتم بالمحافظة على البيئة والمياه والزراعة.

وتطرق اللقاء لبعض المبادرات المشتركة كالاستفادة من المياه المعالجة ومياه السيول ومبادرة توسيع زراعة نبات المانجروف والمحافظة عليها بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.

Advertisements

وفي ختام الاجتماع حث المهندس المطيري المجتمعين على إقامة ورش عمل ولقاءات لتقريب وجهات النظر وسرعة تكوين فريق عمل مشترك بين فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية والهيئة لتحديد الرؤية وخطط العمل والتعاون في ما بين الطرفين وكذلك الجهات المشتركة.

// انتهى //

21:33ت م

0216



