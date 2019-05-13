السعودية اليوم / وفد سفراء الدول العربية في لبنان يعزي في وفاة البطريرك السابق نصر الله صفير



‎بيروت 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

زار وفد يضم سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي اليوم لتأدية واجب العزاء في وفاة البطريرك السابق نصر الله بطرس صفير.

وتقدم الوفد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت عبد العال القناعي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، إلى جانب سفراء اليمن عبد الله الدّعيس، وسلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، والعراق علي العامري، وتونس محمد كريم بودالي، والجزائر أحمد بوزيان .

// انتهى //

21:22ت م

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