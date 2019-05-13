السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج 290 حافظاً وحافظة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة



المدينة المنورة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, حفل تخريج (290) حافظاً وحافظة للقرآن الكريم من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، الذي أقيم في المسجد النبوي الشريف بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.

وهنأ سموه الطلاب المكرمين على حفظ القرآن الكريم, موصيهم بالأخذ بتعاليم القرآن، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه لما في ذلك من إبعادهم عن كل فكر منحرف ومتطرف، مقدماً شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين عنوا بتربية أبنائهم تربية قرآنية وترسيخ القيم السمحة في نفوسهم.

من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سليمان العبيد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وعنايتها بكتاب الله وسبل تيسير قراءته وحفظه وطباعته, مؤكداً أن رعاية سمو أمير المنطقة ومشاركته أبناءه حفظة كتاب الله حفل تخرجهم هو دليل لدعمه المتواصل لجمعية تحفيظ القرآن الكريم.

وأعلن الدكتور العبيد عن انتهاء مشروع وقف القرآن التعليمي على أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للنهوض بتعليم القرآن الكريم، وهو مجمع تعليمي يحتوي على مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، مبيناً أنه سيتم فتح القبول للدراسة فيه ابتداء من العام الدراسي الجديد بإشراف وزارة التعليم.

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21:03ت م

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