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حرس الحدود ينقذ ثمانية أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

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2019-05-13

حرس الحدود ينقذ ثمانية أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

متابعات الخليج 365 - جدة

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، يوم أمس الأحد، من إنقاذ ثمانية أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) باشر بلاغًا واردًا من قطاع حرس الحدود بالقنفذة يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى (سلطان الليث) تعرض لعطل غرب مركز أبو النور.

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وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الاستغاثة، وتم العثور على قارب النزهة المتعطل والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعًا بصحة جيدة.

ودعا الرائد المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بالتأكد من جاهزية قواربهم قبل كل رحلة.





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