تفاصيل جديدة تكشف كذب إيران في حادث الشاحنات الأربع

2019-05-13

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

كشفت بعض التفاصيل أكاذيب الإعلام الإيراني بشأن التخريب الذي تعرّضت له سفن الشحن التجارية في خليج عُمان قبالة سواحل الإمارات، وذلك بعد خروج وسائل الإعلام الإيرانية والتابعة لحزب الله بمعلومات غير صحيحة عن الحادث.

إيران تكذب كعادتها

وسائل الإعلام الإيرانية واللبنانية كانت أول مَن كشفت عن الحادث، وهو الأمر الذي دعا إلى شكوك حول هوية المنفذين وأهدافهم من تلك الحادثة، وزعمت حينها أنه نتيجة انفجار بميناء الفجيرة الإماراتي.

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وحسب ما جاء في مجلة فوربس الأمريكية، فإن هناك عددًا من التفاصيل التي تعارضت مع الرواية الإعلامية الإيرانية، حيث أفادت رويترز نقلًا عن “INTERTANKO”، وهي مُؤسسة تضم مالكي ومشغلي ناقلات النفط المستقلين، أن الصور الخاصة بالناقلات تشير لوجود ثقوب تخريبية.

ورجّحت أن يكون ذلك نتيجة لتأثير استخدام أسلحة نارية، الأمر الذي يختلف بشكل كلي مع رواية وسائل الإعلام الإيرانية.

هوية المنفذ

ومن جانبها، ربطت صحيفة ديلي ميل البريطانية بين تهديدات إيران المستمرة وعمليات التخريب التي طالت 4 ناقلات للنفط قبالة السواحل الإماراتية أمس الأحد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية واللبنانية كانت أول مَن كشفت عن الحادث، وهو الأمر الذي دعا إلى شكوك حول هوية المنفذين وأهدافهم من تلك الحادثة.