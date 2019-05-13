2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قبسات رمضانية عن الصيام والتقرب إلى الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وأوضحت شؤون الحرمين أن من حِكَم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجاءه ما عنده.

ولفتت رئاسة الحرمين إلى أن الإنسان لا يترك محبوبًا له إلا لما هو أعظم عنده منه، ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدّم رضا مولاه على هواه؛ فتركها أشد ما يكون شوقًا إليها؛ لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل.