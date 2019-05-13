2019-05-13

ترامب يحذر إيران: إذا أقدمت على أي شيء فسيكون خطأ فادحًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إقدام إيران على أي شيء سيكون خطأ فادحًا.

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وقال ترامب: نراقب الوضع، وسنرى ما سيحدث مع إيران، وإذا أقدموا على أي شيء فسيكون خطأ فادحًا”.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقب زيارة إلى موسكو.

وصرح بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران: “إيران تمثل تهديدًا متصاعدًا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي.