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ترامب يحذر إيران: إذا أقدمت على أي شيء فسيكون خطأ فادحًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إقدام إيران على أي شيء سيكون خطأ فادحًا.
وقال ترامب: نراقب الوضع، وسنرى ما سيحدث مع إيران، وإذا أقدموا على أي شيء فسيكون خطأ فادحًا”.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقب زيارة إلى موسكو.
وصرح بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران: “إيران تمثل تهديدًا متصاعدًا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي.
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