فيديو.. تفاصيل لا تعرفها عن بئر زمزم

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

لا تزال بئر زمزم تبهر العالم منذ تفجيرها تحت قدمي نبي الله إسماعيل وحتى يومنا هذا، وهي مَعين لا ينضب يقع على بعد 21 متراً فقط من الكعبة حيث تقع فوهة البئر تحت صحن المطاف.

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لبئر زمزم نبعان يضخان صفو مائه أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة، والآخر يأتي من جبل أبي قُبيس والصفا، ومياهه لا تنمو فيها الطحالب أبداً، ولا وجود فيها للهوام أو الفطريات.

ولا تتوقف بئر زمزم عن ضخ المياه حيث تصل في حدها الأقصى إلى 18.6 لتر في كل ثانية ولا تقل عن 11 لتراً في الثانية الواحدة.

ونشرت رئاسة الحرمين مقطع فيديو يتضمن تفاصيل جديدة حول بئر زمزم وما يتميّز به من خصائص لا توجد في أي بئر أخرى.