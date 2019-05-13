- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. تفاصيل لا تعرفها عن بئر زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تفاصيل لا تعرفها عن بئر زمزم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
لا تزال بئر زمزم تبهر العالم منذ تفجيرها تحت قدمي نبي الله إسماعيل وحتى يومنا هذا، وهي مَعين لا ينضب يقع على بعد 21 متراً فقط من الكعبة حيث تقع فوهة البئر تحت صحن المطاف.
لبئر زمزم نبعان يضخان صفو مائه أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة، والآخر يأتي من جبل أبي قُبيس والصفا، ومياهه لا تنمو فيها الطحالب أبداً، ولا وجود فيها للهوام أو الفطريات.
ولا تتوقف بئر زمزم عن ضخ المياه حيث تصل في حدها الأقصى إلى 18.6 لتر في كل ثانية ولا تقل عن 11 لتراً في الثانية الواحدة.
ونشرت رئاسة الحرمين مقطع فيديو يتضمن تفاصيل جديدة حول بئر زمزم وما يتميّز به من خصائص لا توجد في أي بئر أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تفاصيل لا تعرفها عن بئر زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.