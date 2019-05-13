حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

جدة - عمرو شويل تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، يوم الأحد الموافق ٧/ ٩/ ١٤٤٠هـ، من إنقاذ ثمانية أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد/ فارس بن مسفر المالكي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC) باشر بلاغ وارد من قطاع حرس الحدود بالقنفذة يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى ( سلطان الليث ) تعرض لعطل غرب مركز أبو النور.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الإستغاثة، وتم بحمد الله العثور على قارب النزهة المتعطل والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعاً بصحة جيدة، ولله الحمد.

ودعا الرائد المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بالتأكد من جاهزية قواربهم قبل كل رحلة