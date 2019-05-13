شكرا لقرائتكم خبر عن العفو عن 78 من سجناء الحق العام في منطقة حائل بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

بمتابعة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن 78 سجيناً من سجناء الحق العام بمنطقة حائل منهم 32 سجيناً تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.