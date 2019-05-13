دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة نعى والد الطفلة دانة القحطاني إحدى مشاهير "السناب شات" بحسابه الشخصي وفاة ابنته متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة، وأن سوف يصلى عليها بعد صلاة العشاء لهذا اليوم بجامع البواري بمدينة الرياض. وكانت الفقيدة حققت شهرة كبيرة مع شقيقتها ووالدهما عبر برنامج "السناب شات" بطرح بعض يومياتهم الأسرية والاجتماعية، فيما تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع وفاة الطفلة دانة، ووصل وسم ‫‫#وفاة_دانة_القحطاني إلى الترند، وعبروا عن حزنهم وألمهم لهذا الخبر المؤلم، مقدمين خالص عزائهم لذوي الطفلة "دانة"، وأن يجعلها شفيعة لوالديها في الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر والد الطفلة "دانة القحطاني" ينعيها ويعلن موعد الصلاة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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