، حائل.. شمول 78 سجيناً بالعفو الملكي لسجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان ،

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بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن 78 سجيناً من سجناء الحق العام بمنطقة حائل منهم 32 سجيناً تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.
وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
حائل.. شمول 78 سجيناً بالعفو الملكي لسجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13
بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن 78 سجيناً من سجناء الحق العام بمنطقة حائل منهم 32 سجيناً تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.
وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:52 PM
منهم 32 تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل
بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن 78 سجيناً من سجناء الحق العام بمنطقة حائل منهم 32 سجيناً تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.
وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
، حائل.. شمول 78 سجيناً بالعفو الملكي لسجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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