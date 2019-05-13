، موظفو وموظفات الأمن في مستشفى اليمامة بالرياض يشتكون تأخر صرف رواتبهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتكى عدد من موظفي وموظفات الأمن التابعين لإحدى الشركات العاملة في مستشفى اليمامة بالرياض، من تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهر ونصف.

وقال الموظفون في شكاوى تلقتها "الخليج 365" إن رواتب شهر إبريل لم تصرف لهم، رغم أنه لم يتبق سوى نحو أسبوعين على حلول موعد صرف رواتب شهر مايو الجاري.

وأكد الموظفون والموظفات أنهم يعيشون في مأزق كبير بسبب المستحقات والالتزامات المالية المترتبة عليهم، إضافة لاحتياجات شهر رمضان المبارك ومستلزمات العيد.

وناشد الموظفون والموظفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل والنظر في وضعهم وإلزام الشركة بسرعة صرف رواتبهم.