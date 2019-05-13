، "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج دعوية في مواقع الإفطار بنجران ،

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دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، برامج دعوية مكثفة مصاحبة لمشروع إفطار الصائمين.
تضمنت البرامج، التي شهدتها مواقع الإفطار التي يشرف عليها الفرع، دروساً وكلمات رمضانية بلغات مختلفة، وأنشطة دعوية وعلمية، وتسيير رحلات عمرة للجاليات والمسلمين الجدد، طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إن المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة.
وأضاف: من مقاصد المشروع دمج المسلمين الجدد الذين يصومون لأول مرة شهر رمضان، وتعليم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الطرق الصحيحة لتأدية الصلاة والصوم وباقي العبادات، مع تعليمهم القرآن وتفسيره.
وشكر "العصيمي" المكاتب التعاونية والجهات الخيرية المتعاونة ورجال الأعمال المتبرعين، في تنفيذ مشروع إفطار الصائم وما يصاحبه من مناشط دعوية.
"الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج دعوية في مواقع الإفطار بنجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، برامج دعوية مكثفة مصاحبة لمشروع إفطار الصائمين.
تضمنت البرامج، التي شهدتها مواقع الإفطار التي يشرف عليها الفرع، دروساً وكلمات رمضانية بلغات مختلفة، وأنشطة دعوية وعلمية، وتسيير رحلات عمرة للجاليات والمسلمين الجدد، طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إن المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة.
وأضاف: من مقاصد المشروع دمج المسلمين الجدد الذين يصومون لأول مرة شهر رمضان، وتعليم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الطرق الصحيحة لتأدية الصلاة والصوم وباقي العبادات، مع تعليمهم القرآن وتفسيره.
وشكر "العصيمي" المكاتب التعاونية والجهات الخيرية المتعاونة ورجال الأعمال المتبرعين، في تنفيذ مشروع إفطار الصائم وما يصاحبه من مناشط دعوية.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:43 PM
تشمل دروساً وكلمات رمضانية بلغات مختلفة
دشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، برامج دعوية مكثفة مصاحبة لمشروع إفطار الصائمين.
تضمنت البرامج، التي شهدتها مواقع الإفطار التي يشرف عليها الفرع، دروساً وكلمات رمضانية بلغات مختلفة، وأنشطة دعوية وعلمية، وتسيير رحلات عمرة للجاليات والمسلمين الجدد، طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إن المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة.
وأضاف: من مقاصد المشروع دمج المسلمين الجدد الذين يصومون لأول مرة شهر رمضان، وتعليم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الطرق الصحيحة لتأدية الصلاة والصوم وباقي العبادات، مع تعليمهم القرآن وتفسيره.
وشكر "العصيمي" المكاتب التعاونية والجهات الخيرية المتعاونة ورجال الأعمال المتبرعين، في تنفيذ مشروع إفطار الصائم وما يصاحبه من مناشط دعوية.
، "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج دعوية في مواقع الإفطار بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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