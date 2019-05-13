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وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد في عدة مراكز منها مركز ينبع النخل والفقعلي ومحافظة العيص فجر اليوم الاثنين حيث تغطي المركبات نظراً إلى أعدادها الكبيرة.
ويظهر بالمقطع انتشار أسراب الجراد بمركز ينبع النخل والفقعلي على مساحات كبيرة وبأعداد هائلة حيث غطت سماء المراكز بسبب كثافة أعدادها فيما طالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة مكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع النخل والفقعلي والعيص ومطالب بسرعة مكافحتهاماجد الرفاعي الخليج 365 2019-05-13
وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد في عدة مراكز منها مركز ينبع النخل والفقعلي ومحافظة العيص فجر اليوم الاثنين حيث تغطي المركبات نظراً إلى أعدادها الكبيرة.
ويظهر بالمقطع انتشار أسراب الجراد بمركز ينبع النخل والفقعلي على مساحات كبيرة وبأعداد هائلة حيث غطت سماء المراكز بسبب كثافة أعدادها فيما طالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة مكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:33 PM
على مساحات كبيرة وبأعداد هائلة وتغطي سماء المراكز
وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد في عدة مراكز منها مركز ينبع النخل والفقعلي ومحافظة العيص فجر اليوم الاثنين حيث تغطي المركبات نظراً إلى أعدادها الكبيرة.
ويظهر بالمقطع انتشار أسراب الجراد بمركز ينبع النخل والفقعلي على مساحات كبيرة وبأعداد هائلة حيث غطت سماء المراكز بسبب كثافة أعدادها فيما طالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة مكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل الزراعية.
، شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع النخل والفقعلي والعيص ومطالب بسرعة مكافحتها ،
المصدر : الخليج 365
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