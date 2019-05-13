، جمعية مكافحة التدخين "نقاء" توزع وجبات إفطار صائم ،

محمد بن مسعود - الدمام - عند الإشارات والتقاطعات المهمة في الرياض

انطلقت حملة جمعية مكافحة التدخين "نقاء" في الرياض، لتوزيع وجبات إفطار للصائمين، عند الإشارات والتقاطعات المهمة.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق هذا العام إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسية، والتوعية بأضرار التدخين عن طريق البروشورات الموجودة في كل علبة إفطار صائم.

وينفذ البرامج أكثر من ٦٠ متطوعاً تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.