- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انطلقت حملة جمعية مكافحة التدخين "نقاء" في الرياض، لتوزيع وجبات إفطار للصائمين، عند الإشارات والتقاطعات المهمة.
ويهدف البرنامج الذي ينطلق هذا العام إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسية، والتوعية بأضرار التدخين عن طريق البروشورات الموجودة في كل علبة إفطار صائم.
وينفذ البرامج أكثر من ٦٠ متطوعاً تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.
جمعية مكافحة التدخين "نقاء" توزع وجبات إفطار صائمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
انطلقت حملة جمعية مكافحة التدخين "نقاء" في الرياض، لتوزيع وجبات إفطار للصائمين، عند الإشارات والتقاطعات المهمة.
ويهدف البرنامج الذي ينطلق هذا العام إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسية، والتوعية بأضرار التدخين عن طريق البروشورات الموجودة في كل علبة إفطار صائم.
وينفذ البرامج أكثر من ٦٠ متطوعاً تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:23 PM
عند الإشارات والتقاطعات المهمة في الرياض
انطلقت حملة جمعية مكافحة التدخين "نقاء" في الرياض، لتوزيع وجبات إفطار للصائمين، عند الإشارات والتقاطعات المهمة.
ويهدف البرنامج الذي ينطلق هذا العام إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسية، والتوعية بأضرار التدخين عن طريق البروشورات الموجودة في كل علبة إفطار صائم.
وينفذ البرامج أكثر من ٦٠ متطوعاً تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة.
، جمعية مكافحة التدخين "نقاء" توزع وجبات إفطار صائم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية مكافحة التدخين "نقاء" توزع وجبات إفطار صائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.