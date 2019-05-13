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شهدت محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية روت الأرض بالماء ودفعت ببعض الأهالي لاختيار الإفطار تحت هتانها في المتنزهات البرية المحيطة.
وشملت الأمطار مركز المحافظة وأغلب أرجائها والمراكز والقرى التابعة لها، وروت الأرض بالماء وسالت على إثرها بعض الشعاب.
مساء اليوم.. الأمطار تروي أرض عفيف بالماءفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-13
شهدت محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية روت الأرض بالماء ودفعت ببعض الأهالي لاختيار الإفطار تحت هتانها في المتنزهات البرية المحيطة.
وشملت الأمطار مركز المحافظة وأغلب أرجائها والمراكز والقرى التابعة لها، وروت الأرض بالماء وسالت على إثرها بعض الشعاب.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:20 PM
الهتان دفع المتنزهين للإفطار تحت أديم السماء
شهدت محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية روت الأرض بالماء ودفعت ببعض الأهالي لاختيار الإفطار تحت هتانها في المتنزهات البرية المحيطة.
وشملت الأمطار مركز المحافظة وأغلب أرجائها والمراكز والقرى التابعة لها، وروت الأرض بالماء وسالت على إثرها بعض الشعاب.
، مساء اليوم.. الأمطار تروي أرض عفيف بالماء ،
المصدر : الخليج 365
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