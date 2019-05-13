، مساء اليوم.. الأمطار تروي أرض عفيف بالماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهتان دفع المتنزهين للإفطار تحت أديم السماء

شهدت محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية روت الأرض بالماء ودفعت ببعض الأهالي لاختيار الإفطار تحت هتانها في المتنزهات البرية المحيطة.

وشملت الأمطار مركز المحافظة وأغلب أرجائها والمراكز والقرى التابعة لها، وروت الأرض بالماء وسالت على إثرها بعض الشعاب.