، شاهد.. سفر الإفطار تتواصل لـ20 عاماً في "الفرعة" بحوطة بني تميم ،

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يتمسك أهالي حوطة بني تميم بالكثير من العادات الحميدة والقيم العربية التي حافظ عليها الأبناء بعد الآباء بفتح دورهم ومجالسهم ومزارعهم لإكرام الزائرين وأبناء السبيل سواء في شهر رمضان المبارك أو في غيره من أشهر العام.
وقال علي آل عثمان لـ"الخليج 365": "في حي الفرعة تحديداً بحوطة بني تميم استمر الأهالي في تفطير الصائمين منذ 20 عاماً، حيث انتقل أبناء الحي وأسرهم من التفطير في منازلهم إلى تجهيز وجبات الإفطار والعشاء والتفطير في مكان عام على الطريق السريع".
وأضاف: "وصل عدد المستفيدين من ذلك المشروع أكثر من 120 صائماً يومياً".
وتابع: "يصحب ذلك تصحيح التلاوة للإخوة من الجاليات وكلمات إرشادية في مسائل الصيام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الذي له جهود كبيرة على مستوى محافظة حوطة بني تميم".
شاهد.. سفر الإفطار تتواصل لـ20 عاماً في "الفرعة" بحوطة بني تميممسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-13
يتمسك أهالي حوطة بني تميم بالكثير من العادات الحميدة والقيم العربية التي حافظ عليها الأبناء بعد الآباء بفتح دورهم ومجالسهم ومزارعهم لإكرام الزائرين وأبناء السبيل سواء في شهر رمضان المبارك أو في غيره من أشهر العام.
وقال علي آل عثمان لـ"الخليج 365": "في حي الفرعة تحديداً بحوطة بني تميم استمر الأهالي في تفطير الصائمين منذ 20 عاماً، حيث انتقل أبناء الحي وأسرهم من التفطير في منازلهم إلى تجهيز وجبات الإفطار والعشاء والتفطير في مكان عام على الطريق السريع".
وأضاف: "وصل عدد المستفيدين من ذلك المشروع أكثر من 120 صائماً يومياً".
وتابع: "يصحب ذلك تصحيح التلاوة للإخوة من الجاليات وكلمات إرشادية في مسائل الصيام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الذي له جهود كبيرة على مستوى محافظة حوطة بني تميم".
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:13 PM
انتقلوا من التفطير في منازلهم إلى تجهيز الإفطار والعشاء في مكان عام بالطريق السريع
يتمسك أهالي حوطة بني تميم بالكثير من العادات الحميدة والقيم العربية التي حافظ عليها الأبناء بعد الآباء بفتح دورهم ومجالسهم ومزارعهم لإكرام الزائرين وأبناء السبيل سواء في شهر رمضان المبارك أو في غيره من أشهر العام.
وقال علي آل عثمان لـ"الخليج 365": "في حي الفرعة تحديداً بحوطة بني تميم استمر الأهالي في تفطير الصائمين منذ 20 عاماً، حيث انتقل أبناء الحي وأسرهم من التفطير في منازلهم إلى تجهيز وجبات الإفطار والعشاء والتفطير في مكان عام على الطريق السريع".
وأضاف: "وصل عدد المستفيدين من ذلك المشروع أكثر من 120 صائماً يومياً".
وتابع: "يصحب ذلك تصحيح التلاوة للإخوة من الجاليات وكلمات إرشادية في مسائل الصيام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الذي له جهود كبيرة على مستوى محافظة حوطة بني تميم".
، شاهد.. سفر الإفطار تتواصل لـ20 عاماً في "الفرعة" بحوطة بني تميم ،
المصدر : الخليج 365
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