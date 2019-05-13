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أفاد النائب العام السوداني في بيان اليوم (الاثنين)، بأنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين، حسبما ذكرت "رويترز".
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب "البشير" فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدل "البشير" بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل (نيسان).
النيابة السودانية تتهم "البشير" بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
أفاد النائب العام السوداني في بيان اليوم (الاثنين)، بأنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين، حسبما ذكرت "رويترز".
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب "البشير" فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدل "البشير" بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل (نيسان).
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
09:03 PM
بعد استجوابه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أفاد النائب العام السوداني في بيان اليوم (الاثنين)، بأنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين، حسبما ذكرت "رويترز".
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب "البشير" فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدل "البشير" بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل (نيسان).
، النيابة السودانية تتهم "البشير" بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين ،
المصدر : الخليج 365
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