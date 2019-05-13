، النيابة السودانية تتهم "البشير" بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد استجوابه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أفاد النائب العام السوداني في بيان اليوم (الاثنين)، بأنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب "البشير" فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولم يدل "البشير" بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل (نيسان).