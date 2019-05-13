انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير الكويت يدعو جيش بلاده إلى اليقظة والحذر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 08:53 مساءً - دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح جيشه إلى اتخاذ اليقظة والحذر والجهوزية للحفاظ على البلاد وتجنيبها أي خطر، في ظل عدم استقرار المنطقة.

وأضاف أمير الكويت، في كلمة له خلال حفل إفطار حضره في نادي ضباط الجيش، اليوم الاثنين: "إن مناطق الصراع في المحيط الإقليمي تعاني حالة عدم الاستقرار، وثقتنا بكم كبيرة على القيام بمتطلبات الموقف لحماية وطننا العزيز".

وتابع في هذا الصدد: "لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع، سواء على صعيد تطور الأسلحة وفاعليتها، أو حداثة النظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية، لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري".

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وتأتي كلمة أمير البلاد بالتزامن مع التوتر الذي تشهده منطقة الخليج العربي، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من قواتها إلى هناك لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة، قالت واشنطن إنها قد تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، تعرُّض 4 سفن تجارية لـ"عمليات تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، في حين أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تعرُّض ناقلتين سعوديتين (ضمن السفن الأربع)، لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وغير معروفة حتى الآن الجهةُ التي استهدفت الإمارات في مكان حساس ومهم لها، إلا أن الخارجية الإماراتية ذكرت أن التحقيق جارٍ للوقوف على ظروف الحادث، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.