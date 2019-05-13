الجزائر تدين الأعمال التخريبية بحق السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الجزائر بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز شريف في تصريح اليوم، أن الأعمال التخريبية التي تشكل تهديدًا لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين، داعيًا جميع الفاعلين على المستوى الدولي للعمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها الوقاية من مثل هذه الأفعال وعدم تكرارها لما في ذلك من خطر على حرية التنقل ولما يمكن أن يسفر عنها من تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي.