- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجزائر تدين الأعمال التخريبية بحق السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجزائر تدين الأعمال التخريبية بحق السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت الجزائر بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز شريف في تصريح اليوم، أن الأعمال التخريبية التي تشكل تهديدًا لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين، داعيًا جميع الفاعلين على المستوى الدولي للعمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها الوقاية من مثل هذه الأفعال وعدم تكرارها لما في ذلك من خطر على حرية التنقل ولما يمكن أن يسفر عنها من تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تدين الأعمال التخريبية بحق السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.