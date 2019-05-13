- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمير الكويت يدين تعرض السفن لعمل تخريبي قرب المياه الإقليمية الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الكويت يدين تعرض السفن لعمل تخريبي قرب المياه الإقليمية الإماراتية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالاً هاتفياً بعد عصر اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء ما تعرضت له أربع ناقلات نفطية من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.
وأعرب أمير الكويت عن استنكاره لهذا العمل، وأن تُسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية عن كشف مَن يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تُهدد سلامة الملاحة البحرية، وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية، مُتمنياً أن ينعم الأشقاء في دولة الإمارات والمنطقة بالأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يدين تعرض السفن لعمل تخريبي قرب المياه الإقليمية الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.