أمير الكويت يدين تعرض السفن لعمل تخريبي قرب المياه الإقليمية الإماراتية

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالاً هاتفياً بعد عصر اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء ما تعرضت له أربع ناقلات نفطية من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

وأعرب أمير الكويت عن استنكاره لهذا العمل، وأن تُسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية عن كشف مَن يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تُهدد سلامة الملاحة البحرية، وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية، مُتمنياً أن ينعم الأشقاء في دولة الإمارات والمنطقة بالأمن والاستقرار.