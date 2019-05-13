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الإمارات: حركة العمل في ميناء الفجيرة تسير بشكل طبيعي
متابعات الخليج 365 - متابعة
جدّدت الإمارات التأكيد على أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تسير بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات “وام” الحركة الاعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: “المرزوقة” و”اندريا فيكتوري” و”أمجاد” و”اي ميشيل” التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
ولم يتمّ رصد أي تسرب للوقود أو أي مواد ضارة في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، أمس، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، فيما سترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
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