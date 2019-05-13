موظفة منفصلة لديها أولاد .. هل تحصل على دعم حساب المواطن؟

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف المرأة المنفصلة عن زوجها إذا كان لديها أولاد وموظفة.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا جاء فيه: أنا منفصلة وعندي أولاد، لكن موظفة، هل للأولاد دعم في حساب متابعات الخليج 365 ؟

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وردّت خدمة العملاء بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية (مطلقة) بإمكانك إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان ) .

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان عمر الأبناء من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمائهم وفي حال عدم توفرها يتم إضافتهم كتابع لرب الأسرة.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.