شكرا لقرائتكم بالأسماء .. تعليم تبوك يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 بالأسماء .. تعليم تبوك يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك اعتمد مدير عام ‎تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة تنقلات وترشيح القيادات المدرسية (بنين – بنات) بجميع مراحلها في مدارس المنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ . Advertisements كما‏ اعتمد المدير العام تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية بالمنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ وللاطلاع على كامل التفاصيل يمكنكم الضغط على رابط الحركة وأدخل رقم الهوية الوطنية (هنا)









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