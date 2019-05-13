صور.. قوات أمن الطرق تباشر مهامها خلال رمضان في نجران

2019-05-13

تُباشر القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران مهامها الأمنية والمرورية لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية من خلال تطبيق خططها الخاصة بتلك المهام طيلة أيام السنة، وفي مواسم الحج والعمرة، وفي المناسبات الوطنية والإجازات والأعياد على الطرق الخارجية التي تربط منطقة نجران بالمناطق الأخرى أو بين المحافظات التابعة لها.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران العميد عبدالله عبدالهادي القحطاني، في تصريح لـ(واس)، أن دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتطبيق مفهوم الأمن الشامل ضمن مهامها التي من أبرزها تحقيق الأمن والطمأنينة لمستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تسيير الدوريات ونقاط التهدئة وتكثيفها والتأكد من التزام مرتادي الطرق والمسافرين بتعليمات السلامة وأنظمة المرور، ورفع مستوى الجاهزية بمراكز العمليات والدوريات الميدانية لاسيما خلال هذه الأيام ومع بداية الإجازة الصيفية التي تصادف حلول شهر رمضان المبارك لمواكبة كثافة السير المتوقعة على الطرق الخارجية وبالذات المعتمرين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي من الأشقاء اليمنيين لتسهيل وصولهم للبقاع المقدسة.

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وأشار إلى وجود فرق من المهام والتدخل السريع في الميدان في مراكز الضبط الأمني لمباشرة بعض المهام الأمنية الخاصة بالموقف الأمني والمشاركة في تأمين التحركات لمختلف الحالات والمهام الأمنية على الطرق الخارجية كمرافقة نقل الأموال ونقل السجناء والهيئات الدبلوماسية وضيوف الدولة، وتسهيل تنقل الوحدات العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم لزملائهم بالدوريات عند مباشرة بعض الحوادث المرورية متعددة الأطراف وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الجهات المختصة، كما تباشر حوادث الحريق، وفك المحتجزين، وتسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على مداخل المنطقة وقت الذروة المرورية، ومتابعة وتنظيم حركة الشاحنات في أوقات المنع.

ونوه العميد القحطاني، بما تحظى به كافة القوات الأمنية بمختلف القطاعات من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، ووزير الداخلية من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات والأنظمة الحديثة المتطورة، وتأهيل وتدريب رجال الأمن بكل كفاءة واقتدار لخدمة الدين والمليك والوطن، مثمناً متابعة واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه، لتذليل كافة الصعاب والتوجيه المستمر بما يرقى بالخدمات الأمنية بالمنطقة للمستوى الذي يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، وتقديمها بأفضل صورة للمواطنين والمقيمين ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الأجهزة والقطاعات الأمنية والحكومية بالمنطقة لضمان جودة ورقي الخدمات المقدمة.

ودعت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في تقديم البلاغات عن كافة ما يتم رصده من ملاحظات أمنية أو مرورية وعدم التردد في طلب الخدمة والمساعدة لكل مَن يحتاج إلى ذلك عبر الاتصال على (996) أو التقدم ببلاغ مباشرة للدوريات المنتشرة في الميدان أو مراكز الضبط الأمني، أو عبر تطبيق “كلنا أمن”.