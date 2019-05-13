7 شاحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي تصل اليمن

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس وزارة الصحة والسكان اليمنية سبع شحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي لتوزيعها على عدد من مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم : يأتي هذا الدعم في ظل التبرع السابق الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لكل مراكز غسيل الكلى في الجمهورية اليمنية”، مُثنيًا على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده.