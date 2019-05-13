- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 7 شاحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي تصل اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 شاحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي تصل اليمن
متابعات الخليج 365 - واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس وزارة الصحة والسكان اليمنية سبع شحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي لتوزيعها على عدد من مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.
وقال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم : يأتي هذا الدعم في ظل التبرع السابق الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لكل مراكز غسيل الكلى في الجمهورية اليمنية”، مُثنيًا على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 شاحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي تصل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.