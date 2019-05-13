مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,630 وجبة إفطار في حضرموت والضالع وأبين ومأرب

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

يُواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة لليوم السابع على التوالي في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ووزّع المركز 800 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات الحكومية، وهيئة مستشفى ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وعلى الأيتام، والأسر الفقيرة، وعابري السبيل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وكذلك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ إذ تم توزيع 1,630 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات، وعابري السبيل، وعلى الأيتام، والأسر الفقيرة.

Advertisements

كما قام المركز بتوزيع 1,224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين، وعابري السبيل، وعمال الخدمات، والفقراء في مدن جعار وزنجبار وخنفر التابعة لمحافظة أبين، فيما استفاد 1,632 شخصاً من وجبات الإفطار الجاهزة من عابري السبيل، وسكن الطلاب، والمرضى في المستشفيات، والنازحين في مخيم الجفينة، وعمال الخدمات في محافظة مأرب.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تُقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.