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فيديو.. رسالة الكلباني لمن يتابع حساب زوجته عبر مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الشيخ عادل الكلباني أن الاتصال والتواصل بين المرأة والرجل موجود قبل اختراع الإنترنت والجوال والهاتف وغيرها من الوسائل الحديثة التي سهلت الأمر.
ولفت إلى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة إلى أن يثبت العكس داعياً إلى عدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل فيما يتعلق بدخول الزوجة على مواقع التواصل.
وقال الكلباني خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني على قناة SBC إن هناك دائماً هاجساً من تواصل المرأة مع الرجل، هذا الهاجس يظهر مع كل اختراع جديد مثل الإنترنت والجوال وغيرها لافتاً إلى أن على الرجل أن يتصرف على مواقع التواصل وفق ما يرضاه لأهله وهنا سينصلح حال المجتمع.
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