الان تتابع إنهاء تكليف قائد ووكيل مدرسة لإخلالهما بمنظومة العملية التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 9:30 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي صدر قرار مدير التعليم بمحافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، بإنهاء تكليف قائد ووكيل مدرسة ثانوية وذلك بعد إخلالهما بمنظومة العمل خلال اختبارات الدور الثاني لهذا العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

وقالت الإدارة عبر حسابها في “تويتر”: “بناء على ما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية ‏مدير التعليم يصدر قراراً بإنهاء تكليف قائد ووكيل مدرسة ثانوية وذلك بعد إخلالهما بمنظومة العمل خلال اختبارات الدور الثاني لهذا العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ”.

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