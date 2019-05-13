شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تصل إلى الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وصلت الرياض، اليوم (الاثنين)، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقبالها حين وصولها الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما كان في استقبالها عضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح بن عبد العزيز الحميدي، والقنصل بسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مرشد بن أحمد الرميثي، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.
ويضم الوفد المرافق عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات وعدد من المسؤولين في المجلس الوطني.
ومن المقرر أن تلتقي القبيسي خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين بالمملكة كما ستعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشورى.
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