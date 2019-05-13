محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت عن مقتل وجرح عناصر انقلابية وتدمير أسلحة وأطقم تابعة شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها. غارات للتحالف تطال تجمعات وتعزيزات للميليشيا شمالي الضالع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13 شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 08:49 PM أسفرت عن مقتل وجرح عناصر انقلابية وتدمير أسلحة وأطقم تابعة أسفرت عن مقتل وجرح عناصر انقلابية وتدمير أسلحة وأطقم تابعة شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها. ، غارات للتحالف تطال تجمعات وتعزيزات للميليشيا شمالي الضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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