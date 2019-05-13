، الأردن وتونس تدينان تعرض ٤ سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية في المياه الإماراتية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الحكومة الأردنية اليوم، وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي.
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارحية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إدانة الأردن واستنكارها للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات الإقليمية، مؤكداً تضامن الأردن المطلق مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
كما أدانت تونس تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.
ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.
الأردن وتونس تدينان تعرض ٤ سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية في المياه الإماراتيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13
أكدت الحكومة الأردنية اليوم، وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي.
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارحية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إدانة الأردن واستنكارها للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات الإقليمية، مؤكداً تضامن الأردن المطلق مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
كما أدانت تونس تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.
ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
08:46 PM
أكدت الحكومة الأردنية اليوم، وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي.
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارحية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إدانة الأردن واستنكارها للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات الإقليمية، مؤكداً تضامن الأردن المطلق مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
كما أدانت تونس تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.
ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة.
، الأردن وتونس تدينان تعرض ٤ سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية في المياه الإماراتية ،
المصدر : الخليج 365
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