، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تصل الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلتقي عدداً من كبار المسؤولين وتعقد جلسة مباحثات مع رئيس "الشورى"

وصلت الرياض مساء اليوم رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبالها حين وصولها الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما كان في استقبالها عضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح بن عبد العزيز الحميدي، والقنصل بسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مرشد بن أحمد الرميثي، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

ويضم الوفد المرافق لها عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات وعدداً من المسؤولين في المجلس الوطني.

ومن المقرر أن تلتقي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة كما ستعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشورى.