محمد بن مسعود - الدمام - لغيابهما عن امتحانات الدور الثاني للطلاب المكملين أصدر مدير إدارة التعليم بمحافظة عفيف، سعيد بن مساعد الزهراني، قراراً بإنهاء تكليف قائد إحدى المدارس الثانوية ووكليه، لإخلالهما بمنظومة اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي. وعلمت "الخليج 365" أن المخالفة تمثلت في غياب القائد ووكليه أثناء اختبارات الدور الثاني، للطلاب المكملين في الدور الثاني بالمدرسة للعام الدراسي الجاري 1439/ 1440هـ، وجاء القرار بناء على ما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية. إنهاء تكليف قائد ثانوية ووكيله بعفيف لإخلالهما بمنظومة الاختبارات فهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-13 أصدر مدير إدارة التعليم بمحافظة عفيف، سعيد بن مساعد الزهراني، قراراً بإنهاء تكليف قائد إحدى المدارس الثانوية ووكليه، لإخلالهما بمنظومة اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي. وعلمت "الخليج 365" أن المخالفة تمثلت في غياب القائد ووكليه أثناء اختبارات الدور الثاني، للطلاب المكملين في الدور الثاني بالمدرسة للعام الدراسي الجاري 1439/ 1440هـ، وجاء القرار بناء على ما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 08:05 PM لغيابهما عن امتحانات الدور الثاني للطلاب المكملين لغيابهما عن امتحانات الدور الثاني للطلاب المكملين أصدر مدير إدارة التعليم بمحافظة عفيف، سعيد بن مساعد الزهراني، قراراً بإنهاء تكليف قائد إحدى المدارس الثانوية ووكليه، لإخلالهما بمنظومة اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي. وعلمت "الخليج 365" أن المخالفة تمثلت في غياب القائد ووكليه أثناء اختبارات الدور الثاني، للطلاب المكملين في الدور الثاني بالمدرسة للعام الدراسي الجاري 1439/ 1440هـ، وجاء القرار بناء على ما تقتضيه مصلحة العملية التعليمية. ، إنهاء تكليف قائد ثانوية ووكيله بعفيف لإخلالهما بمنظومة الاختبارات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تكليف قائد ثانوية ووكيله بعفيف لإخلالهما بمنظومة الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.