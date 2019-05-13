، جامعة الطائف تعلن وظائف أكاديمية للسعوديين من الجنسين في 78 تخصصًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشغولة بمتعاقدين.. التقديم عليها يبدأ غداً الثلاثاء لمدة أسبوع

أعلنت جامعة الطائف، اليوم، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين، للسعوديين من الجنسين على مرتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد".

وتتوزع الوظائف المعلن عنها على 78 تخصصاً في 15 كلية، هي: "كليات الطب، والعلوم الطبية التطبيقية، وطب الأسنان، والصيدلة، والتصاميم والفنون التطبيقية، والعلوم، والحاسبات وتقنية المعلومات، والهندسة، وإدارة الأعمال، والتربية، والآداب، والشريعة والأنظمة، والكليات الجامعية في الخرمة ورنية وتربة".

وقالت الجامعة في بيانٍ حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، إن استقبال طلبات القبول سيبدأ على موقع الجامعة الإلكتروني (www.tu.edu.sa) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، الموافق التاسع من رمضان الجاري، ويستمر إلى يوم الثلاثاء، الموافق 16 من الشهر نفسه.

وأضافت جامعة الطائف أن شروط القبول تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه "أو ما يعادلها") متوافقاً.

كما اشترطت أن تكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث، حصل عليها المتقدم عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن لا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقديراً، ويفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، وألا يتجاوز عمره 45 عاماً عند التقديم، كما يفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وذكرت الجامعة أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل: صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وصوراً من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي.

ونبهت جامعة الطائف إلى ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، وأن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

وشددت على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، إذ ستضطر الجامعة آسفةً لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.