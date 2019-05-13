، "الترفيه" تقدّم قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح في المدينة المنورة ،

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تستضيف المدينة المنورة معرضاً فريداً من نوعه، يحكي قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "موسم رمضان"، في الفترة ما بين 12 و19 رمضان 1440هـ الموافق 17 - 24 مايو 2019م، بجوار أسواق العالية.
ويأخذ المعرض زوّاره في جولة تفاعلية في فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل، حيث يعيشون تجربة مميّزة عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) وتفاصيل معركة بدر لمدة عشرين دقيقة، حيث يمكنهم دخول المعركة ومعايشة لحظاتها الحرجة، ومشاهدة عرض الهولوغرام.
كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقة "الواقع من الخيال" عبر استقاء معلومات وحقائق حول الفيلم والقصة الحقيقية من شاشات تفاعلية منتشرة في الفعالية والفوز بجوائز قيمة.
ويتيح المعرض خوض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال عبر كشك تم تصميمه لذلك، كما يمكن للأطفال ممارسة ألعاب متنوّعة منها سباق الأحصنة وهي تجربة مستوحاة من طفولة بلال بن رباح، كذلك لعبة الأسهم التي تجسّد الشجاعة من خلال تعلّم الرماية وخوض تجربة لا تنسى، إضافة إلى ركن خاص بالأعمال الفنية حيث يمارس الأطفال من خلاله تركيب الدمى وصناعة السيوف والأقنعة وأعمالاً فنية أخرى مستوحاة من فيلم بلال، كما يمكنهم تعلّم مهارات القتال بالسيوف ولبس أقنعة المحاربين، والاستماع إلى العديد من القصص يقصّها عليهم الحكواتي ويتفاعل معه الأطفال.
ويشاهد الزوّار العديد من اللوحات الفنية وأعمال الفنانين في "شارع الفنون"، حيث الفن العربي الأصيل وفن الرسم على الجدران والأعمال الفنية المبهرة، إضافة إلى التجول في سوق التراث القديم الذي يحتوي على أهم المعروضات الشعبية ومنتجات متنوعة ومستلزمات منزلية.
"الترفيه" تقدّم قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح في المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13
تستضيف المدينة المنورة معرضاً فريداً من نوعه، يحكي قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "موسم رمضان"، في الفترة ما بين 12 و19 رمضان 1440هـ الموافق 17 - 24 مايو 2019م، بجوار أسواق العالية.
ويأخذ المعرض زوّاره في جولة تفاعلية في فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل، حيث يعيشون تجربة مميّزة عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) وتفاصيل معركة بدر لمدة عشرين دقيقة، حيث يمكنهم دخول المعركة ومعايشة لحظاتها الحرجة، ومشاهدة عرض الهولوغرام.
كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقة "الواقع من الخيال" عبر استقاء معلومات وحقائق حول الفيلم والقصة الحقيقية من شاشات تفاعلية منتشرة في الفعالية والفوز بجوائز قيمة.
ويتيح المعرض خوض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال عبر كشك تم تصميمه لذلك، كما يمكن للأطفال ممارسة ألعاب متنوّعة منها سباق الأحصنة وهي تجربة مستوحاة من طفولة بلال بن رباح، كذلك لعبة الأسهم التي تجسّد الشجاعة من خلال تعلّم الرماية وخوض تجربة لا تنسى، إضافة إلى ركن خاص بالأعمال الفنية حيث يمارس الأطفال من خلاله تركيب الدمى وصناعة السيوف والأقنعة وأعمالاً فنية أخرى مستوحاة من فيلم بلال، كما يمكنهم تعلّم مهارات القتال بالسيوف ولبس أقنعة المحاربين، والاستماع إلى العديد من القصص يقصّها عليهم الحكواتي ويتفاعل معه الأطفال.
ويشاهد الزوّار العديد من اللوحات الفنية وأعمال الفنانين في "شارع الفنون"، حيث الفن العربي الأصيل وفن الرسم على الجدران والأعمال الفنية المبهرة، إضافة إلى التجول في سوق التراث القديم الذي يحتوي على أهم المعروضات الشعبية ومنتجات متنوعة ومستلزمات منزلية.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
07:40 PM
في معرض فريد من نوعه.. من 12 إلى 19 رمضان
تستضيف المدينة المنورة معرضاً فريداً من نوعه، يحكي قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "موسم رمضان"، في الفترة ما بين 12 و19 رمضان 1440هـ الموافق 17 - 24 مايو 2019م، بجوار أسواق العالية.
ويأخذ المعرض زوّاره في جولة تفاعلية في فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل، حيث يعيشون تجربة مميّزة عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) وتفاصيل معركة بدر لمدة عشرين دقيقة، حيث يمكنهم دخول المعركة ومعايشة لحظاتها الحرجة، ومشاهدة عرض الهولوغرام.
كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقة "الواقع من الخيال" عبر استقاء معلومات وحقائق حول الفيلم والقصة الحقيقية من شاشات تفاعلية منتشرة في الفعالية والفوز بجوائز قيمة.
ويتيح المعرض خوض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال عبر كشك تم تصميمه لذلك، كما يمكن للأطفال ممارسة ألعاب متنوّعة منها سباق الأحصنة وهي تجربة مستوحاة من طفولة بلال بن رباح، كذلك لعبة الأسهم التي تجسّد الشجاعة من خلال تعلّم الرماية وخوض تجربة لا تنسى، إضافة إلى ركن خاص بالأعمال الفنية حيث يمارس الأطفال من خلاله تركيب الدمى وصناعة السيوف والأقنعة وأعمالاً فنية أخرى مستوحاة من فيلم بلال، كما يمكنهم تعلّم مهارات القتال بالسيوف ولبس أقنعة المحاربين، والاستماع إلى العديد من القصص يقصّها عليهم الحكواتي ويتفاعل معه الأطفال.
ويشاهد الزوّار العديد من اللوحات الفنية وأعمال الفنانين في "شارع الفنون"، حيث الفن العربي الأصيل وفن الرسم على الجدران والأعمال الفنية المبهرة، إضافة إلى التجول في سوق التراث القديم الذي يحتوي على أهم المعروضات الشعبية ومنتجات متنوعة ومستلزمات منزلية.
، "الترفيه" تقدّم قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح في المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.