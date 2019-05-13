، "الصاعدي" مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنه ،

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ناشد ذوو الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البالغ من العمر 29 عاماً، بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأحد من منزل أسرته في ظروف غامضة.
وقالت أسرة المفقود لـ"الخليج 365": "خرج إبراهيم البالغ من العمر 29 عاماً من المنزل بحي المقرح بشارع الحج بمكة المكرمة، صباح أمس الأحد، بعد أن أخذ سيارة أخيه من نوع "ليكزس" موديل 98 بيضاء اللون، ولم يعد حتى اللحظة!".
وأشارت أسرته إلى أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها، وكان يرتدي قميصاً بني اللون أثناء خروجه من المنزل.
وناشد ذووه كل من يشاهد مفقودهم أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
"الصاعدي" مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-13
ناشد ذوو الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البالغ من العمر 29 عاماً، بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأحد من منزل أسرته في ظروف غامضة.
وقالت أسرة المفقود لـ"الخليج 365": "خرج إبراهيم البالغ من العمر 29 عاماً من المنزل بحي المقرح بشارع الحج بمكة المكرمة، صباح أمس الأحد، بعد أن أخذ سيارة أخيه من نوع "ليكزس" موديل 98 بيضاء اللون، ولم يعد حتى اللحظة!".
وأشارت أسرته إلى أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها، وكان يرتدي قميصاً بني اللون أثناء خروجه من المنزل.
وناشد ذووه كل من يشاهد مفقودهم أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
07:18 PM
كان يقود "ليكزس" بيضاء موديل 98 ويرتدي قميصاً بني اللون
ناشد ذوو الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البالغ من العمر 29 عاماً، بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه أمس الأحد من منزل أسرته في ظروف غامضة.
وقالت أسرة المفقود لـ"الخليج 365": "خرج إبراهيم البالغ من العمر 29 عاماً من المنزل بحي المقرح بشارع الحج بمكة المكرمة، صباح أمس الأحد، بعد أن أخذ سيارة أخيه من نوع "ليكزس" موديل 98 بيضاء اللون، ولم يعد حتى اللحظة!".
وأشارت أسرته إلى أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها، وكان يرتدي قميصاً بني اللون أثناء خروجه من المنزل.
وناشد ذووه كل من يشاهد مفقودهم أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
، "الصاعدي" مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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