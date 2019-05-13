، "أمير تبوك" يرعى اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية والتخصصية بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن ما تقدمه الدولة من الأعمال الخيرية لا مثيل له بالعالم

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم، اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية والتخصصية بالمنطقة، وذلك بديوان الإمارة.

وفي كلمته في الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة، أكد الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله بدوي الشريف، أن العمل الخيري والتطوعي في منطقة تبوك انطلق إلى آفاق متنوعة لتشمل الخدمات الإنسانية والإغاثية والمتخصصة لتصل الجمعيات الأهلية واللجان التنمية الاجتماعية إلى مستويات عالية من خدمة الإنسان في جميع جوانب الحياة.

وأشاد بالدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الجمعيات الخيرية والتطوعية بمنطقة تبوك من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله - ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالمنطقة الذي أولى هذا القطاع اهتماماً كبيراً ليتوافق مع برامج التحول الوطني لتطوير وبناء القطاع غير الربحي ومع الرؤية العامة للدولة - أيدها الله -.

بعد ذلك ألقى أمير المنطقة كلمة قال فيها: "إن هذا اليوم مبارك إن شاء الله، نلتقي فيه على خير من أجل الخير وفي شهر الخير, سائلاً المولى أن يمن على بلادنا بالأمن والأمان, مضيفاً سموه بأن عمل الخير ليس بغريب على أبناء وبنات المملكة, التي دأبت على أن تكون راعية في أعمال الخير والعطاء في الداخل والخارج".

وقال: "إن ما يقدم من قبل الدولة وبكل فخر واعتزاز وصدق من الأعمال الخيرية لا يوجد له مثيل في العالم بأي شكل من الأشكال, وإن الدولة عندما وضعت نظام الجمعيات الخيرية منذ وقت سابق بدأت في تلك المرحلة اللبنة الأساسية في تطوير الجمعيات ومساعدتها في أداء عملها, إلى أن أصبحت الآن أعدادها بالمئات".

وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ما عمله وما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله منذ أن كان أميراً للرياض بإطلاق أعمال الخير والبر في داخل وخارج المملكة, مضيفاً أن سمو لي العهد بدأ فوراً منذ تولي ولاية العهد بالعمل الخيري بشكل ملفت ومهم، وهناك فروع وأدوات تعمل ضمن نطاق العمل الخيري بتوجيه وإشراف شخصي من سموه ووصلت لكل مكان لكافة أنحاء المملكة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة السيدات في العمل الخيري بالمنطقة ومحافظاتها مشيداً بوجود جمعيات خيرية وتخصصية بالمنطقة داعياً الجمعيات الخيرية بالمنطقة إلى الحرص على تنفيذ مشاريعها بعد الإعداد الجيد لها من حيث دراسات الجدوى لتتمكن تلك الجمعيات من إيجاد دخل إضافي لخدمة مستفيديها.

وفي الختام سأل الله القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.