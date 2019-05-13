تبدأ مع نهاية دوام اليوم.. تفاصيل إجازة معلمي وإداريي المتوسطة والثانوية

تبدأ مع نهاية دوام اليوم الإثنين إجازة نهاية العام الدراسي للهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع مدارس المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ اذ يستمتع المعلمون بإجازة صيفية تمتد طيلة 3 أشهر و16 يوماً، فيما يستمتع زملاؤهم الإداريون بالمدارس غير الممارسين للتدريس، بإجازة تمتد 3 أشهر و9 أيام بعد أن أُلغيت عودتهم المقررة سابقاً في 18 ذو القعدة بتوجيهٍ من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وفي التفاصيل، تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام؛ عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/ 12 / 1440هـ الموافق 18 / 8 / 2019م، وستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، يوم الأحد 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 8 / 2019م، فيما ستكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ الموافق 1 / 9 / 2019م، وستكون بداية العام الدراسي الجديد 1441 يوم الأحد 2 المحرم 1441 الموافق 1 / 9 / 2019.