كشفت منصة الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية “أبشر” عن إتاحة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل رجال المرور في ثلاث مناطق جديدة. وأوضحت أن خدمة الاعتراض على المخالفات أصبحت متاحة في خمس مناطق هي (المدينة المنورة، عسير، جازان، القصيم، الباحة)، وسيتم تعميمها على بقية مناطق المملكة تباعاً.

وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة الاعتراض على مخالفات نظام الرصد الآلي “ساهر” قريباً.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أطللقت في مارس الماضي خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات عبر منصة “أبشر”، وبدأ تطبيق الخدمة في القصيم، ثم تلتها منطقة المدينة المنورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر “أبشر” في 3 مناطق جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.