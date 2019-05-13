بالصور.. استدعاء صاحب مزرعة بعد ضبط مستودع دقيق مخالف بالقصيم

استغلته عمالة وافدة في التعبئة والتجهيز
ضبطت الجهات المعنية في منطقة القصيم، مستودعًا مخالِفًا بإحدى المزارع، يعبئ الدقيق دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش بفرعها في المنطقة، وبمساندة الجهات الأمنية، داهمت مستودعًا مخالفًا لإعادة وتعبئة الدقيق.
وداهمت فرق التفتيش إحدى المزارع التي استغلتها عمالة مخالفة في إعادة تعبئة الدقيق، دون الحصول على ترخيص، مع مخالفة الاشتراطات الصحية. وعليه، تم ضبط 360 كيس دقيق، وتم تسليم العمالة إلى الجهات الأمنية وإغلاق الموقع.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المزرعة لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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