الخدمة المدنية: تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أنه في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات وآراء، وما ظهر من حاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة؛ فقد أعلنت الوزارة عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام تتعلق بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى إكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما جرى إضافة بعض الاشتراطات إلى المادة (54) من اللائحة المتعلقة بالترقية الاستثنائية، بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104) و(105) و(189) من اللائحة، المتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته. وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه قد تم إدخال هذه التعديلات على النسخة الإلكترونية للائحة على موقع الوزارة على الرابط: (www.mcs.gov.sa).

