بالصور.. تدريب 130 سعوديًا على عمليات تطهير الحرم المكي

تهدف لاستثمار طاقات الشباب
درَّبت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلةً بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام أكثر من 130 موظفًا سعوديًّا لقيادة معدات الغسيل؛ بهدف استثمار طاقات شباب المملكة ومواكبة لرؤية 2030.
وقامت الإدارة بزيادة أعداد معدات الغسيل ليصل إجماليها إلى 85 معدة غسيل؛ وذلك ضمن استعدادات الإدارة لشهر رمضان المبارك؛ حيث تم تأمين عدد 37 معدة غسيل جديدة من نوع (بور بوس) لتطهير وتنظيف المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أن هذه الزيادة تأتي في إطار رفع استعدادات الإدارة العامة في شهر رمضان المبارك، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام ببذل الجهود وتقديم أرقى الخدمات لبيت الله وقاصديه؛ ليتمكنوا من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وكانت رئاسة شؤون الحرمين أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن الدفع بعشرة آلاف عربة عادية و720 عربة كهربائية على مدار الساعة؛ لخدمة الزوار والمعتمرين في شهر رمضان.
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