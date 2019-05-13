الملك يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك المفدى بشهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره أمين مجلس التعاون الخليجي، على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

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كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

وتضمَّن رؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين كلًّا من سفير الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية إياد تيجاني، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير سنغافورا رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير ألبانيا رئيس المجموعة الأوروبية سامي شيبا، وسفير المكسيك رئيس مجموعة أمريكا الشمالية خوان ألفريدو أورتيز، وسفير الأوروجواي رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية كارلوس بنتاكور، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا جيمس مونرو.

ونقل السفراء إلى خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتهاني أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل.

وقد حمَّلهم خادم الحرمين الشريفين، تحياته إلى أصحاب الفخامة قادة الدول العربية والصديقة، سائلًا الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والبركة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.