بالصور.. سعود بن عبدالله بن جلوي يُعزي ذوي الشهيد الزهراني

قدّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، تعازيه لذوي شهيد الواجب الجندي أول علي بن عبدالله الزهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لذوي الشهيد، اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ولأمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ولنائب أمير منطقة المكرمة، ولوكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.