فيديو يوثق تعرض السفينة السعودية «المرزوقة» للتخريب

عرضت «سكاي نيوز» تقريرًا مصورًا من موقع حادث التخريب الذي تعرضت له سفن في خليج عُمان بالمياه الاقتصادية لدولة الإمارات، قبالة إمارة الفجيرة.

وأظهر التقرير، لأول مرة، السفينة «المرزوقة» إحدى السفينتين السعوديتين اللتين تعرضتا لعمل تخريبي أثناء عبورهما من المنطقة، وهي في طريقها إلى ميناء رأس تنورة بالدمام، لتحمل شحنة نفط.

ووفقًا للتقرير، كانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام، لتحميلها بالنفط ثم الاتجاه إلى عملاء شركة أرامكو في الولايات المتحدة.

وتعرضت سفينتان تجاريتان سعوديتان لعمليات تخريب داخل المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، ضمن أربع سفن تعرضت للاعتداء.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أعلن أمس الأحد، أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأضاف الفالح أن الهجوم التخريبي وقع وإحدى الناقلتين في طريقها لتحميلها بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة بالدمام، ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.

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وبيَّن أنه «لم ينجم عن هذا الهجوم -ولله الحمد- أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين».

وشجب الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

وشدد على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي عن الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبًا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة، وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وأوضحت الخارجية الإماراتية، أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

ووصف ما حدث بأنه «تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات، معرِّضةً سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومُهدِّدةً حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر».