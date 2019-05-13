40 مليون ريال سنويًّا.. مشاريع الوقف تدعم إيرادات جمعية الأطفال المعوقين

تميزت جمعية الأطفال المعوقين في المملكة، بالاتجاه نحو «الوقف الخيري» للصرف على أنشطتها المتمثلة في علاج وتأهيل وتعليم هذه الشريحة مجانًا.

حيث تبنى الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، قبل عشرين عامًا، فكرة طرح برنامج الوقف بنهج مؤسسي يكون مصدرًا ثابتًا للجمعية، خاصةً أنها تقدم خدمات مجانية للآلاف من الأطفال المعوقين.

واتجهت الجمعية إلى إنشاء مشروعات وقفية لمناطق مراكزها، لتكون مصدر دخل ثابت لها يغطي جانبًا كبيرًا من نفقات التشغيل، خاصة مع تضاعف التزاماتها وتوسع مراكزها في عدد من المدن. وتبلغ إيرادات الجمعية سنويًّا من الأوقاف أكثر من 40 مليون ريال تغطي نحو 48% من نفقاتها السنوية.

ويعد وقف «واحة طيبة» في المدينة المنورة من الأوقاف التي تحقق عوائد مجزية للجمعية؛ حيث يتكون من برج فندقي يضم 14 طابقًا يقع في المنطقة المركزية، وتُخصَّص 40% من عائداته لدعم تشغيل مركز المعوقين في المدينة. أما بقية الإيراد فيوجه لدعم الميزانية السنوية للأمانة العامة ومراكز الجمعية المختلفة، كما يحظى مركز المدينة بدعم آخر من خلال وقف الشيخ عبدالرحمن التركي الذي خصص له عائدات عمارة سكنية بحي العنبرية مكونة من أربعة أدوار وملحقين.

وتمتلك الجمعية مشروعي وقف في مكة المكرمة: الأول «مشروع أم القرى» وهو عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق بحي العزيزية الجنوبية. أما الثاني فهو وقف الشيخ محمد صالح مصرفي، وهو ثلاث عمائر سكنية في حي النسيم أقيمت على خمس قطع أرض ملك للجمعية وتصرف الإيرادات على تشغيل مركزَي الجمعية في مكة وجدة.

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وتمتلك الجمعية ثلاثة مشاريع استثمارية في الرياض؛ هي: واحة المصيف وواحة النظيم اللذان تذهب عائداتهما لدعم مصروفات مركز الملك فهد بالرياض، بجانب مشروع واحة العزيزية الذي تم تخصيص دخله لدعم مراكز الجمعية في الجوف وحائل وعسير وجنوب الرياض.

وتبنت الجمعية إنشاء مشروع وقف خيري ضخم في مكة المكرمة، يتضمن خمس مراحل: الأولى تضم برجين فندقيين تجاريين بمواصفات خمس نجوم بتكلفة تصل إلى 170 مليون ريال، والثاني يشمل وقف جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين وهو مبنى سكني تجاري من طابق وبدروم تلبيةً لخطط توسع الجائزة وتنظيمها على المستوى الدولي.

أما المرحلة الثالثة فتضم برج عملاء بندة، وهو مبنى إداري مكتبي أمنت الجمعية أرضه ويتكفل بإنشائه تبرع عملاء بندة بما تبقى من هللات وريالات عبر مبادرة «دع الباقي لهم».

وتضم المرحلة الرابعة مشروع عملاء شركة الاتصالات السعودية عن برج سكني تجاري بتكلفة تصل الى 75 مليون ريال. أما المرحلة الخامسة فتشمل مشروع عملاء موبايلي ويشمل إنشاء ستة مبانٍ سكنية.

أما أهم وأضخم المشروعات، فهو مشروع الوقف الخيري لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة «فندق راديسون بلو» الواقع في حي السفارات بالرياض، وهو فندق فئة خمس نجوم بعدد 110 شقق فندقية، وسيتم الاستفادة من عائداته لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين، محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة، والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ استراتيجية المركز وخططه وبرامجه.

