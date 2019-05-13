السعودية اليوم / إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بعين قزام الجزائرية



الجزائر 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

سلم عنصران إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمنطقة عين قزام جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن الإرهابيين كانا يحملان معهما سلاح كلاشينكوف وبندقية قناصة و 5 مخازن ذخيرة و 89 عيار ناري .

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19:47ت م

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